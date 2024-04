Bundesliga: Köln-Wahnsinn sorgt für Spannung im Keller

Nach einer völlig verrückten Schlussphase des 1. FC Köln scheint der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga wieder völlig offen zu sein. Mit zwei Toren in der Nachspielzeit gewann der Effzeh gegen den VfL Bochum mit 2:1 (0:0) und nährte ebenso wie der FSV Mainz , der sich gegen Schlusslicht Darmstadt 98 mit 4:0 (1:0) durchsetzte, die Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Das war ein Spiel, das in Erinnerung bleibt.

Bochum nur noch drei Zähler vor Mainz

Dieses Zusammenrücken hatte sich am Samstag-Nachmittag zunächst nicht abgezeichnet. Bochum hatte in Köln durch ein Tor von Felix Passlack (53.) lange geführt und den Geißböcken vermeintlich einen vorentscheidenden Tiefschlag verpasst - bis zur Nachspielzeit.

Tigges und Waldschmidt treffen in der Nachspielzeit

Trainer Timo Schultz sprach von noch sechs ausstehenden "Endspielen". Der 46-Jährige lobte explizit auch die Kölner Anhänger. "Ich glaube, in vielen Stadien wäre so ein Finish heute nicht möglich gewesen. Hier in Köln mit diesen Fans geht das", sagte er.