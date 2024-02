Nach Gladbach und Leipzig: Eberl wird Bayern-Sportvorstand

Ein Ur-Bayer kehrt zurück zum FC Bayern: Max Eberl wird neuer Sportvorstand von Bayern München. Der 50-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027 und tritt sein Amt als Nachfolger des im vergangenen Mai entlassenen Hasan Salihamidzic am 1. März an. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer Aufsichtsratssitzung am Montag bekannt.