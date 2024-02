Neuausrichtung beim FC Bayern: Der Zukunftsplan mit Eberl

Thomas Tuchel über das Abendspiel gegen Leipzig, seine Entlassung zum Saisonende und sein Verhältnis zu Uli Hoeneß. Der Bayern-Trainer im Interview bei Boris Büchler. 24.02.2024 | 5:28 min

Hainers Forderung

"Wichtig ist jetzt, dass wir in der Meisterschaft dranbleiben und vor allem am 5. März gegen Lazio Rom weiterkommen", sagte Präsident Herbert Hainer. Das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League hatten die Münchner 0:1 verloren.

Der FC Bayern lässt weiter jegliche Souveränität vermissen. Bei Lazio Rom unterlagen die Münchner mit 0:1. Die letzten 25 Minuten musste die Tuchel-Elf in Unterzahl absolvieren. 14.02.2024 | 2:59 min

Zunächst aber steht Teil eins der Neuordnung beim FC Bayern an. An diesem Montag soll Max Eberl vom Aufsichtsrat zum neuen Sportvorstand berufen werden. "Wir sind ein Fußballklub, und da steht der Sport in vorderster Reihe, erste Priorität, und dafür sollten wir auch im Vorstand einen haben, der für den Sport verantwortlich ist", sagte Aufsichtsratschef Hainer vor der Sitzung des Gremiums.

Dreesen über Eberl: "Mehr Kompetenz und Qualität"

Jan-Christian Dreesen sieht in dem 50 Jahre alten Eberl eine wichtige Personalie für den "Neustart in Gänze". Er finde, "dass uns mehr Kompetenz und mehr Qualität im Management nur guttun kann", sagte der Vorstandvorsitzende.

Offene Trainer- und Kaderfragen

Hoeneß: "Der Verein stellt die Mannschaft"

Auf Eberl kommt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu. Da trifft es sich gut, dass er Hoeneß nicht nur als Vorbild betrachtet, sondern mit ihm auch eine Freundschaft unterhält. Und ebenso, dass Eberl mit Sportdirektor Christoph Freund schon mehrfach zu tun hatte, unter anderem, als beide für RB tätig waren, Eberl in Leipzig und Freund in Salzburg.

Der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München trennt sich von Trainer Thomas Tuchel im Sommer. Denn es droht die erste titellose Saison seit 12 Jahren. 22.02.2024 | 1:30 min

Eberl soll zu tragfähiger Strategie beitragen

Wer es launiger betrachten möchte, kann auch darauf verweisen, dass es am Tegernsee, wo die Fäden beim FC Bayern traditionell zusammenlaufen, nur niedliche Ausflugsdampfer gibt und keine Eisberge. Dort wohnt neben Hoeneß auch Eberl. So gesehen wird sich mit dem künftigen Sportvorstand also gar nicht so viel ändern beim FC Bayern.