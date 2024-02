0:1 in der Champions League: Zehn Bayern verlieren bei Lazio

Der FC Bayern lässt weiter jegliche Souveränität vermissen. Bei Lazio Rom unterlagen die Münchner mit 0:1. Die letzten 25 Minuten musste die Tuchel-Elf in Unterzahl absolvieren. 14.02.2024 | 2:59 min

Nächste böse Überraschung für den FC Bayern . In der Champions League haben die Münchner das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom 0:1 (0:0) verloren - und dazu auch ihren Verteidiger Dayot Upamecano. Der Franzose verursachte den Elfmeter, den Giro Immobile zum Siegtreffer verwandelte, und sah für das Foul die Rote Karte.

Bayern starten mit guten Chancen

Der FCB erwischte einen wirklich guten Start und kam früh zu zwei vielversprechenden Möglichkeiten. Joshua Kimmichs Direktschuss ging am Tor vorbei (2.), Harry Kane zielte aus sieben Metern Entfernung drüber (7.) - da war mehr drin.

Musiala mit dem 1:0 auf dem Fuß

Gegen Ende des ersten Durchgangs erhöhten Thomas Müller und Co. dann nochmal den Druck. In der 32. Minute wär's beinahe soweit gewesen, doch Leroy Sané verfehlte bei einer raffinierten Freistoßvariante der Bayern das Tor nur knapp.

"In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen. Da war eine Reaktion da. Wir hatten drei klare Chancen, die Dinger müssen wir machen", sagte Thomas Müller bei "DAZN". Die zweite Halbzeit sei aber "wieder von Verunsicherung geprägt" gewesen:

Upamecanos folgenschweres Foul

Danach rührte Lazio wieder Beton an, zog sich komplett zurück und lauerte auf Konter. Bei einem kam für die Bayern das Unheil: Trotz 5:3-Überzahl konnten die Münchner die Römer nicht stoppen, Isaksen kam im Strafraum in halbrechter Position zum Schuss, doch Dayot Upamecano trat dem Dänen mit offener Sohle aufs Standbein: Rot für den Bayern-Verteidiger und Elfmeter für Lazio, den Giro Immobile in der 69. Minute verwandelte.