FC Bayern München: Befreiungsschlag gegen RB Leipzig?

Beim FC Bayern richten sie die Blicke längst über ihr 1000. Heimspiel in der Bundesliga am Samstagabend gegen RB Leipzig hinaus. Auch Thomas Tuchel musste sich nach der am Mittwoch verkündeten Trennung zum Saisonende mit der Zukunft beschäftigen. Dabei möchte er nur noch "im Hier und Jetzt" agieren, wie er am Freitag sagte.