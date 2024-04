Champions League: Tor-Spektakel zwischen Real und City

Erling Haaland von Manchester City und Antonio Rüdiger von Real Madrid liefern sich mit ihren Klubs ein packendes Viertelfinale in der Champions League.

Der Kampf der Giganten hat die hohen Erwartungen nicht enttäuscht: Im Viertelfinal-Hinspiel in der Champion League trennen sich Rekordsieger Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City in einer packenden Partie im Estadio Bernabeu mit 3:3 (2:1).

Sechs Treffer im Bernabeu

Antonio Rüdiger und seine Kollegen in der Real-Abwehr verrichteten lange Zeit geradezu grimmige Defensivarbeit, konnten die Traumtore der Engländer aber nicht verhindern - Spielmacher Toni Kroos bestimmte zunächst das Tempo, musste in der hektischen Phase aber für Luka Modric vom Platz.

Duell Real gegen City wird zum Klassiker

Das erneute Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte ist der vorläufige Höhepunkt der bisherigen Saison in der Champions League, bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten messen sich die Klubs in der Königsklasse.