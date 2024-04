Champions League: Barca gewinnt Offensiv-Spektakel bei PSG

Spektakel in Paris, Vorteil für Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen: Die beiden deutschen Nationalspieler vom FC Barcelona dürfen in der Champions League auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Nach dem furiosen 3:2 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain hat Barca nun beste Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde. Die Entscheidung fällt nächsten Dienstag in Barcelona.