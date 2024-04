Elfmeterschießen: Real Madrid wirft Manchester City raus

Real Madrid steht als vierter und letzter Halbfinalist der Champions League fest. Die Königlichen gewannen am Mittwoch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger und Favorit Manchester City mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nationalspieler Antonio Rüdiger verwandelte den entscheidenden Elfmeter für Real. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden, das Hinspiel war 3:3 ausgegangen.

Rüdiger mit entscheidendem Elfmeter

Rodrygo (12. Minute) hatte Real zunächst in Führung gebracht - doch im Anschluss schnürte City die Gäste mit fast dauerhaftem Ballbesitz in der eigenen Hälfte ein. Trotz Dauerdominanz reichte es in der regulären Spielzeit nur zum Ausgleich durch Kevin De Bruyne (76.).