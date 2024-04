5:1-Sieg: FC Bayern in Torlaune bei Union Berlin

Müller mit Doppelpack

Vor 22.012 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei brachten Leon Goretzka (29. Minute) und Harry Kane mit einem direkt verwandelten Freistoß (45.+1) extrem dominante Gäste in Führung. Thomas Müller (53./66.), der zum 400. Mal in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf stand, und Mathys Tel (62.) erhöhten. Yorbe Vertessen (90.+1) traf kurz vor Schluss noch für die Gastgeber.

Bayern mit aktivem Start

Die Münchner waren von Beginn an das aktivere Team, über den agilen Tel kombinierten sich die Gäste immer wieder nach vorne. Union stand tief und kompakt, der in der Liga von Bayer Leverkusen entthronte Rekordmeiste r suchte Lücken - und belohnte sich: Müller ließ einen Pass von Tel clever passieren, sodass der dahinter lauernde Goretzka aus zehn Metern platziert einschießen konnte.

Union mit Chance, Kane mit Tor

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gäste nahtlos an die starke Vorstellung an, Müller sorgte nach einer Flanke von Choupo-Moting per Direktabnahme für die Vorentscheidung. Union fehlten die offensiven Möglichkeiten, um den Münchnern gefährlich zu werden - und die Bayern waren noch nicht satt. Der starke Tel erhöhte nach Pass von Kane, Müller traf nach Flanke von Goretzka per Kopf. Vertessen sorgte in der Nachspielzeit immerhin für den Berliner Ehrentreffer.