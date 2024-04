Bundesliga: So kann Bayer Leverkusen Meister werden

Keine offizielle Meisterfeier am Wochenende

Die große Meisterparty muss noch warten. Für den Fall, dass Bayer Leverkusen bereits an diesem Wochenende den FC Bayern München nach elf Titeln in Serie als deutscher Fußball-Meister ablöst, ist zumindest keine größere Party geplant.

Eine Sprecherin begründete dies am Freitag mit dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag bei West Ham United.

Am Wochenende kann Bayer Leverkusen den Titel vorzeitig perfekt machen. Die große Meister-Party soll aber am Saisonende steigen. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Rudi Cerne.

Was Bayer am Sonntag plant

Nur die Bayern waren schneller

Schneller war bisher nur der deutsche Rekordmeister FC Bayern. Die Münchner sicherten sich die Meisterschale in der Saison 2013/2014 noch zwei Spieltage früher am 27. Im Jahr zuvor war es ihnen am 28. Spieltag gelungen, in der Spielzeit 2017/18 am 29., der nun auch für die Leverkusener ansteht.