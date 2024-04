Zoff zwischen Hoeneß und Tuchel: Bayerns Real-Satire

Eigentlich sollte sich beim FC Bayern nun alles um das Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid drehen. Doch was sind schon die beiden wichtigsten Spiele der Saison, wenn der Ehrenpräsident Uli Hoeneß Sätze raushaut, die Trainer Thomas Tuchel ins Mark treffen und auch den Nachfolge-Kandidaten Ralf Rangnick verstimmen könnten?

Hoeneß-Vorwurf an Tuchel

Tuchel hatte bereits am Freitag jenen Lärm beklagt, der seine Arbeit beim FC Bayern begleitet, wie durch die öffentlich verhandelte Frage, ob Rangnick das Angebot der Münchner annimmt oder nicht. Über die Attacke von Hoeneß auf ihn konnte Tuchel erst recht nicht weghören. Zu sehr fühle er sich "gekränkt" und "in meiner Trainerehre verletzt", sagte Tuchel.

Tuchels Replik an Hoeneß

Immerhin kündigte Sportvorstand Max Eberl an, dass Rangnicks Entscheidung nicht in die Vorbereitung auf Real platzen, sondern erst nach dem Hinspiel am Dienstag verkündet werden solle.

Crashkurs FC Hollywood für Max Eberl

Beim Publikum entsteht gerade womöglich der Eindruck, es handele sich um eine Real-Satire beim FC Bayern. Der neue Sportvorstand Eberl bekommt in einem Crashkurs vermittelt, zu welchen Turbulenzen der FC Bayern jederzeit in der Lage ist.

Eberl will Disput befrieden

Eberl wirkte in seiner Retro-Trainingsjacke ein bisschen wie ein immer noch staunender Hausmeister, der in seiner neuen, großen Firma versucht, die Schäden notdürftig zu reparieren. Eberl flüchtete sich in Scherze, er sagte: "Ich bin gespannt, wann Markus Lanz endlich einsteigt in diese ganze Thematik."