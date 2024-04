Bayern München: Welche Kandidaten bleiben für Trainerposten?

Zinedine Zidane wird Presseberichten aus Spanien zufolge mit Bayern München in Verbindung gebracht.

Ralf Rangnick (65/Österreichische Nationalmannschaft)

Allzu gern rieb sich Rangnick in der Vergangenheit am FC Bayern. 2019 soll er aber sogar ein ernsthafter Kandidat gewesen sein, berichtete die "Sport Bild". Damals sei die Verpflichtung am Widerstand der Profis gescheitert. Die aber haben nun mangels Erfolgen keine guten Argumente mehr.