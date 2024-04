Kommentar: Deutscher Fußball poliert angekratzten Ruf

Borussia Dortmund hat nach einer rauschenden Fußball-Nacht erstmals seit 2013 wieder das Halbfinale der Champions League erreicht. Quelle: AP

Verstehen muss man das alles nicht, was sich da in der Champions League abspielt. Es reicht, sich dran zu erfreuen. Borussia Dortmund quält sich in der Liga zu mühseligen Unentschieden gegen Bochum, Heidenheim, Augsburg und Mainz und weist dann mit Atletico Madrid eine der unangenehmsten Mannschaften Europas in ihre Schranken.

Magischer Sieg nach vielen Krisen in Dortmund

Nach der im allerletzten Moment vergeigten Meisterschaft am Ende der letzten Saison löste eine Krise die nächste ab in Dortmund. Man könnte meinen, ein Trauma bräche sich Bahn. Eine ganze Handvoll Nationalspieler hatte zuvor ihren Platz in der Auswahl eingebüßt: Hummels, Schlotterbeck, Can, Adeyemi, Brandt.

Und dann entfaltet sich ein ganz besonderer Zauber, er breitet sich aus über dem ausverkauften Stadion, als hätten alle eine Art Entschädigung verdient. Der stets sympathische Trainer, die Spieler, das Publikum - Keiner der Beteiligten konnte diesen Erfolg tatsächlich erklären. Unfassbar, unbeschreiblich, magisch - so fühlte sich diese Nacht an für die Dortmunder.

Das Missverständnis Tuchel

Bekanntlich trennt sich der FC Bayern am Saisonende trotz Erfolge in der laufenden Königsklasse vorzeitig von seinem einstigen Wunsch-Trainer Thomas Tuchel. Mit ihm wollte der Weltklub eigentlich seine glorreiche Zukunft gestalten. Vor dem Spiel gestern wurde Thomas Tuchel gefragt, ob er sich dieses Missverständnis zwischen dem Klub und ihm erklären könne. Zur Erinnerung - Tuchel ist der erste deutsche Trainer, der drei verschiedene Klubs (PSG, Chelsea und jetzt die Bayern) ins Champions-League-Halbfinale führte und mit dem FC Chelsea 2021 den begehrtesten Pott im Vereinsfußball gewann.

Thomas Tuchel beantwortete die Frage mit einem Hinweis auf die stets kritische Berichterstattung über ihn und sein Wirken. Ganz so einfach ist es sicher nicht, obwohl der Münchener Boulevard ihm gelegentlich Verhaltensauffälligkeiten attestierte.

Meine Erfahrung mit Tuchel ist ein stets auf sehr professionelle Weise freundlicher Umgang – so wie es sich gehört. Mehr darf man nicht erwarten. Obwohl man es natürlich gerne erwarten möchte. Aber das ist vermutlich der Fehler, den zu vermeiden gar nicht so einfach ist.

Kein englisches Team im Halbfinale

Und noch etwas gefällt mir an diesem Halbfinale. All das Geschrei, der deutsche Fußball würde ohne Milliardeninvestitionen von woher auch immer in der internationalen Bedeutungslosigkeit versinken, sind mal wieder all ihrer Unsinnigkeit überführt.

Die Schwerstverdiener auf der Insel gucken Fernsehen Ende April und Anfang Mai und Anfang Juni, wenn die Halbfinals und das Endspiel die Zuschauer weltweit begeistern werden.

Traum von Revanche für 2013

Ein deutsches Finale in Wembley - so wie vor elf Jahren - das wäre die perfekte Einstimmung auf die EM in diesem Sommer, aber wir wollen mal nicht gleich den Boden unter den Füßen verlieren!