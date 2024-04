Bayerns 1:0 gegen Arsenal: Kimmichs Pointe der Saison

Als Joshua Kimmich später aus der Kabine kam und vor die Medien trat, lief noch das Elfmeterschießen zwischen Manchester City und Real Madrid. Der kommende Gegner schien den Rechtsverteidiger des FC Bayern in diesem Moment aber nur am Rande zu interessieren.

Hainers Ansage

Im Zentrum stand für ihn der eigene, verdiente Erfolg ebenso wie die nun gar nicht so schlecht stehenden Chancen, die erste titellose Saison seit zwölf Jahren abzuwenden. Oder wie es Präsident Herbert Hainer in Mia-san-mia-Manier formulierte:

In der Tat hatte die Elf von Trainer Thomas Tuchel nach dem 2:2 im Hinspiel das Rückspiel gegen den FC Arsenal am Mittwochabend in überzeugender Manier 1:0 (0:0) gewonnen. Dass Kimmich das goldene Tor des Abends in der 64. Minute erzielt hatte, bestärkte den deutschen Nationalspieler zusätzlich.