Fußball-Bundesliga: FC Bayern gewinnt gegen den FC Köln

Für vorzeitige Meisterschaft muss Leverkusen nun Werder besiegen

Am Tag vor der wahrscheinlichen Leverkusener Titel-Party ließ der auf sieben Positionen veränderte Rekordmeister um den glücklosen Harry Kane am Samstag in der ersten Hälfte gute Chancen aus. Zweimal prallte der Ball ans Aluminium.

Coman muss verletzt vom Platz

Anfänglich schnupperten sogar die Kölner, die in diesem Jahr bis zum München-Spiel seltener als die Bayern verloren hatten, an der Führung. Faride Alidou ließ den schlecht postierten Noussair Mazraoui stehen und verpasste nur knapp die Führung (9.). Gegen Sargis Adamyan rettete Neuer-Vertreter Sven Ulreich (20.).

Bayern taten sich schwer

Mehr und mehr erhöhten die von Tuchel-Assistent Zsolt Low an der Seitenlinie gecoachten Bayern den Druck. Guerreiro scheiterte aus Top-Position an FC-Keeper Schwäbe (29.), Kane traf den Innenpfosten (34.), danach verhinderte Schwäbe (42.) einen Treffer des Engländers, der das Tor zudem einmal knall verfehlte (38.). In der zweiten Hälfte fand Tel erneut seinen Meister in Schwäbe (53.).