Europa League: Roms Trainer De Rossi im Porträt

Das Spiel mit der Presse beherrscht Daniele De Rossi perfekt. "Sie sind ungeschlagen, aber es gibt keine Unschlagbaren", sagte der 40-jährige Trainer der AS Rom vor dem Halbfinalhinspiel gegen Bayer Leverkusen in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr).

De Rossi: Von der Spieler-Legende zum Trainer

Wer dahinter eine Provokation vermutet, irrt gewaltig. De Rossi, dem als Spieler der Ruf eines Raubeins vorauseilte, besticht Fußball-Italien seit Monaten mit reflektierten Medienauftritten, die in ihrer stil- und respektvollen Art stark an die seines Gegenübers in Leverkusen erinnern: Xabi Alonso.

Zu kitschig, um wahr zu sein

Auf die Erfolgsgeschichte, die er zurzeit selbst mit seiner Roma schreibt, geht De Rossi nur noch ungern ein. "Ich bin lang genug dabei. Lob berührt mich nicht so sehr. Ich bin gewohnt, in schlechten Zeiten hart zu arbeiten. Dasselbe gilt für gute Zeiten", erklärte er jüngst. De Rossi weiß: Seine Story ist eigentlich zu kitschig, um wahr zu sein.

2000 wechselte "DDR", so sein Spitzname, in die Jugend seines Herzensklubs. Es folgten 616 Pflichtspiele in 18 Profijahren. Nur Francesco Totti, der alles überstrahlende "Romano de Roma" ("in Rom geborener Römer"), hat noch mehr (786).