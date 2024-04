Leverkusens Maximalisten: Erst Liga, dann Rom

Der Begriff "Revanche" mag nicht so richtig in den Wortschatz von Xabi Alonso passen. Deshalb bevorzugte der edelmütige Cheftrainer der Leverkusener bei der ersten emotionalen Einstimmung auf die erneuten Duelle seiner Mannschaft gegen die AS Rom auch einen dezenteren Ausdruck.

Trainer Alonso sieht "neue Möglichkeit" gegen Rom

"Im Fußball gibt es immer wieder eine neue Möglichkeit", erwähnte der 42-jährige Spanier also, "und die wollen wir diesmal besser nutzen". Besser als im letzten Frühjahr, als die Roma ebenfalls Bayers Halbfinalgegner in der Europa League war.

Seit 44 Pflichtspielen unbesiegt

Ganz den Gewohnheiten der Leverkusener entsprechend, fiel der Ausgleich durch Jeremie Frimpong erst in der 89. Minute. Es war in dieser Saison bereits der 27. Treffer, den der frisch gekürte deutsche Meister nach der 80. Minute erzielte. Und parallel dazu schwangen sich die Rheinländer zu Europarekordlern auf.

Europa League als ganz großes Ziel

Nach dem Titel in der heimischen Liga sollen in diesem Frühjahr auch noch die Trophäen für Europa League und DFB-Pokal in die Vereinsvitrine wandern. Auf dem Weg dorthin steht am Sonntag allerdings zunächst der Liga-Alltag in Dortmund an.