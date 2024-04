Erster Meistertitel perfekt: Leverkusens Sehnsucht gestillt

Als einen entscheidenden Punkt auf dem Weg zur Meisterschaft machten alle frisch gebackenen Titelträger das 3:0 gegen die Bayern am 10. Februar aus. Mit einem Sieg in der BayArena wäre der Abonnements-Meister der letzten Jahre an den Leverkusenern vorbeigezogen, so aber setzte es einen heftigen Rückschlag für die Münchner.