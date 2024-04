Bayer Leverkusen gegen Bremen: Erste Meisterschaft in Sicht

Bayer vor erster Meisterschaft : "Vizekusen wird bald keiner mehr sagen"

von Andreas Morbach, Leverkusen 13.04.2024 | 06:57 |

In der Europa League gewinnt Leverkusen 2:0 gegen West Ham. Dabei legt das Team bekannte Qualitäten an den Tag - die am Sonntag gegen Bremen nun zum Meistertitel führen sollen.