Fußball-Bundesliga: Leverkusen bleibt weiter unangefochten

Meisterschaft rückt für Bayer immer näher

Mit 21 Siegen hat Bayer nun nicht nur den Vereinsrekord in einer Bundesliga-Saison eingestellt, sondern auch schon so viele Siege und nur noch vier Zähler weniger als die Bayern im Vorjahr als Meister am Saisonende. Zudem bannten sie einen Heim-Fluch im Duell beider Klubs, in zuvor 15 Spielen zwischen Leverkusen und Wolfsburg hatte nie das Heim-Team gewonnen.