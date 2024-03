Bundesliga: Bayer schlägt TSG auf den letzten Drücker

Der Sieg ging vollauf in Ordnung: Erst die Torschüsse Nummer 35 und 36 fanden ihr Ziel. Zuvor hatte der Tabellenführer reihenweise Chancen ausgelassen. Dank des Sieges wuchs die Serie der Leverkusener auf nun 39 Spiele ohne Niederlage an.

Bayer hält Bayern auf Abstand

Acht Spieltage vor Saisonende erklärt Xabi Alonso, über den Sommer hinaus in Leverkusen zu bleiben. Damit sendet Bayers Cheftrainer auch ein klares Zeichen in Richtung München.

Leverkusen tut sich zunächst schwer

Am Samstagnachmittag hatte es Bayer mit einem sehr kompakten und disziplinierten Gegner zu tun. Die Hoffenheimer liefen die Räume geschickt zu, und so entwickelte sich das Bild, das es zuletzt sehr häufig in der BayArena gab: Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in den letzten 30 Metern vor dem Tor der Gäste ab.