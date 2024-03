Toni Kroos: So profitiert das DFB-Team von seinem Comeback

Frühförderung durch Papa Kroos

"Danke, Papa Kroos", sagt Moderatorin Lili Engels in der Sendung Bolzplatz . Und meint natürlich den Vater von Toni Kroos, Dreh- und Angelpunkt der deutschen Nationalmannschaft, die innerhalb einer Woche mit Siegen gegen Frankreich und Niederlande das fußball-müde Land in eine Aufbruchstimmung versetzt hat.

Private Zeit mit der Familie ohne Fußball, die gab es nicht, gibt Roland Kroos zu. Stattdessen: passen, stoppen, mitnehmen und Torschusstraining aus tausend Lagen. "Ich habe gesehen was in ihm steckt und natürlich wollte ich alles dafür tun, dass er in den bezahlten Profisport kommt."