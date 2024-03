Nach bestandenden Tests: Reichlich Rückenwind fürs DFB-Team

In Kombination mit dem eindrucksvollen Ausrufezeichen in Frankreich (2:0) hat die deutsche Nationalmannschaft gerade noch rechtzeitig für die EM im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli) die Kehrtwende hinbekommen.

Spielfreude und Kombinationssicherheit, aber auch Moral und Wille sind wiederbelebt. Vor allem wie die Heimmannschaft in ihren rosa-lilafarbenen Auswärtstrikots das Ruder in der zweiten Halbzeit noch herumriss - und die Einwechslungen von Thomas Müller, Pascal Groß oder des am Ende mit der Schulter erfolgreichen Siegtorschützen Niclas Füllkrug Impulse brachten, hatte Nagelsmann gefallen.

"Wir haben das Stadion am Ende richtig heiß gemacht. Wir wollten unbedingt gewinnen und sind mehr Risiko gegangen als der Gegner", so der Bundestrainer:

EM-Zuversicht ist jetzt da

Unweit vom DFB-Sitz in Frankfurt ist endgültig die Zuversicht gewachsen, dass das Aushängeschild sich nicht mehr so blamiert, wie bei der WM 2022 in Katar oder 2018 in Russland. Und dass Deutschland bei der EM auch weiter als nur bis ins Achtelfinale kommt - wie vor drei Jahren, als England in Wembley die Ära des damaligen Bundestrainers Joachim Löw fast unwürdig beendete.