EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland live im ZDF

Nach der Auslosung der Endrundengruppen am vergangenen Samstag, 2. Dezember 2024, in Hamburg haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung ihrer Gruppenspiele bei der UEFA EURO 2024 verständigt. Im ZDF und in der ZDFmediathek ist am Freitag, den 14. Juni 2024, um 21 Uhr live das offizielle EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland aus München zu sehen.