2:0-Sieg: BVB raubt Bayern wohl letzte Titelchancen

Die Dortmunder ihrerseits sammelten mit dem fünften Pflichtspiel-Sieg in Folge wichtige drei Punkte im Kampf um einen Champions-League -Platz und liegen jetzt drei Punkte vor dem Tabellenfünften RB Leipzig (0:0 gegen Mainz 05). Ihre Männer des Abends in München waren Karim Adeyemi, der in der zehnten Minute traf, und Julian Ryerson, der in der 83. Minute den Deckel draufmachte.