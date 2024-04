Wie Bayer-Stürmer Patrik Schick Verspätung zur Freude macht

Patrik Schick ging es am Osterwochenende genauso wie Thomas Tuchel. Als der Bayern-Trainer vor dem Spiel gegen Dortmund in der Münchner Arena ankam und die TV-Bilder vom Leverkusener Siegtreffer gegen Hoffenheim sah, gab es keinen Zweifel. "Ich dachte eigentlich", berichtete Tuchel, "dass es ein klares Abseitstor war".

Bayer seit 39 Pflichtspielen ungeschlagen

Schick selbst traute seinem Treffer zum 2:1 in der 91. Minute spontan auch nicht recht über den Weg. "Wenn ich ehrlich bin: Ich war mir nicht so sicher, denn es war wirklich knapp", erzählte der 1,91 Meter große Angreifer in der BayArena.