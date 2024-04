DFB-Pokal: Fortuna setzt auf Mut und auf Torjäger Tzolis

Mit großer Vorfreude und einer ordentlichen Portion Optimismus will Zweitligist Fortuna Düsseldorf für die große Überraschung im DFB-Pokal sorgen. "Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen. Wir wollen alles dafür tun, erfolgreich zu sein", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Halbfinalspiel bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr / ZDF live ab 20.15 Uhr ).