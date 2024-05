Nach Rangnicks Absage: Was nun, FC Bayern?

Nach der Absage von Ralf Rangnick ist die Trainersuche des FC Bayern um eine kurioses Kapitel reicher. Am Dienstagabend nach dem 2:2 des FC Bayern gegen Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League hatten Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer noch viel Optimismus verbreitet und suggeriert, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sei, bis die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick verkündet werden könne.

Keine 24 Stunden später rief Rangnick die Münchner am Mittwochabend an und teilte ihnen mit, ihr Angebot nicht anzunehmen und auch nach der Fußball-EM 2024 Trainer von Österreichs Nationalmannschaft zu bleiben.

Rangnicks Erklärung

Es half den Münchnern nach Rangnicks überraschendem Nein wenig, dass der 65-Jährige in der offiziellen Mitteilung des Österreichischen Fußball-Bundes am Donnerstag betonte, das sei "keine Absage an den FC Bayern", sondern "eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele".