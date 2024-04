CL-Halbfinale: Unentschieden zwischen FC Bayern und Real

Zufrieden? Unzufrieden? Nach dem 2:2 gegen Real Madrid muss nun im Rückspiel ein Sieg her, um ins Finale einzuziehen. Quelle: dpa

Partie gedreht, Ausgleich kassiert: Der FC Bayern München und Real Madrid haben sich in der Champions League im Halbfinal-Hinspiel 2:2 unentschieden getrennt. Der deutsche Rekordmeister drehte zunächst einen 0:1-Rückstand, ehe das Team von Trainer Carlo Ancelotti noch ausgleichen konnte.

"Sie haben mit uns gemacht, was sie mit allen machen: aus zwei Torchancen zwei Tore. Deshalb fühlt es sich jetzt ein bisschen komisch an", sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel bei Amazon Prime.

Die Ausgangslage ist jetzt im Grunde glasklar. Jetzt brauchen wir nicht überlegen. 90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen. Sieg in Madrid und weiter nach Wembley. Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Tuchel erzielten Leroy Sané in der 53. Minute und Harry Kane per Elfmeter (57.). Die Treffer für den spanischen Rekordmeister besorgte Vinicius Junior in der 24. und in der 83. Minute.

Müller mit 150. Champions-League-Spiel

Tuchel konnte vor ausverkauftem Haus wieder auf die zuvor verletzten Sané, Jamal Musiala und Konrad Laimer zurückgreifen und beförderte diese sogleich in die Startelf. Dort stand auch Thomas Müller, der sein 150. Champions-League-Spiel für den FC Bayern bestritt.

Ein 2:2 gegen Real Madrid in seinem 150. Spiel in der Königsklass: Thomas Müller Quelle: dpa

In der Innenverteidigung musste der Bayern-Trainer umbauen. Für den angeschlagenen Matthijs de Ligt stand Min-Jae Kim neben Eric Dier auf dem Platz. Real bot wie erwartet die beiden deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos auf. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Clément Turpin aus Frankreich.

Starke Anfangsphase der Bayern

Beide Teams liefen zu einer überwältigenden Choreo zu Ehren von Franz Beckenbauer in die Arena ein. Direkt nach Anpfiff hatte Sané bereits eine erste dicke Chance, scheiterte mit seinem strammen Schuss aber an Real-Keeper Andrej Lunin.

Die Münchner passten sich in der ersten Viertelstunde der Leistung ihrer Fans an und legten eine ebenso beeindruckende Anfangsphase hin. Viele gewonnene Zweikämpfe, gute Möglichkeiten durch Sané und Kane.

Kroos' Traumpass leitet Führung ein

Nach 20 Minuten befreite sich der spanische Rekordmeister etwas und ließ sich immer öfter in der Bayern-Häfte blicken. Mit durchschlagendem Erfolg: Kroos bestätigte seine Bedeutung als Reals Mittelfeldstratege, zauberte einen perfekten Pass aus dem Fuß auf Vinicius Jr., der den Ball an Manuel Neuer vorbei ins Tor schob.

Der Rückstand hemmte den Spielfluss der Bayern, offensiv fiel der Tuchel-Elf nicht mehr viel ein. Lediglich ein Kane-Freistoß brachte noch etwas Gefahr (42.). Real verteidigte geschickt den Vorsprung bis zur Pause.

Doppelschlag nach der Pause

Zur zweiten Hälfte schickte Tuchel Raphael Guerreiro für Leon Goretzka aufs Feld. Die erste Chance hatte Real (51.). Das Duell der deutschen Nationalspieler Kroos und Neuer entschied der Keeper mit einer starken Parade für sich.

Und dann kam Sané. Der wiedergenesene Wirbelwind dribbelte sich von rechts kommend in den Sechzehner und zimmerte den Ball unhaltbar an Lunin vorbei ins rechte Eck. Vier Minuten später erhöhte der deutsche Rekordmeister - per Elfmeter. Musiala, der zweite Dribbler in Tuchels Team, wurde von Lucas Vasquez klar gefoult. Kane verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung.

Druckvolle Bayern kassieren späten Ausgleich

Die Begegnung nahm nach dem Doppelschlag Fahrt auf - mit den besseren Chancen für die Gastgeber. Erst hoppelte Kanes von Rüdiger abgesfälschter Drehschuss am rechten Pfosten vorbei (66.), eine Minute später köpfte Dier Keeper Lunin in die Arme.

Trotz der leichten Überlegenheit der Bayern blieb Real stets gefährlich. Ein gelupfter Pass des eingewechselten Routiniers Luka Modric erreichte Vinicius Jr., der Kim entwischte, seinen Meister aber erneut in Neuer fand. In der 82. Minute war Kim wieder beteiligt.

Doppelpack für Real Madrid: Vinicius Junior Quelle: AP

Der Südkoreaner riss im Strafraum Rodrygo um - Elfmeter für Madrid. Vinicius Jr. stellte mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. Im Rückspiel am 8. Mai im Santiago Bernabeu muss nun ein Sieg her, um die große Hoffnung auf das Endspiel am 1. Juni in London doch noch zu erfüllen.