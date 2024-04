Bayern München: Hoeneß steht zu seiner Kritik an Tuchel

Ehrenpräsident Uli Hoeneß übt beim FC Bayern scharfe Kritik an Noch-Trainer Thomas Tuchel.

Hoeneß steht zu seiner Kritik

Hoeneß will auch künftig seine Meinung äußern

Im Gespräch mit dem "Kicker" betonte Hoeneß, er werde mit seinen Einschätzungen auch künftig nicht hinterm Berg halten. Vielmehr kündigte der 72-Jährige an, "wild entschlossen zu sein, meine Meinung wieder deutlicher zu machen".

Neue Führung? Check! Kader, Trainer? Die großen Unbekannten - und damit die Baustellen des Max Eberl, der den FC Bayern vom Spieler- zurück zum Trainer-Verein formen will.

Hoeneß hatte Tuchel bei dem Podiumsauftritt am vergangenen Freitag indirekt auch vorgeworfen, er zeige den Profis gegenüber zu selten seine menschliche Seite.

Tuchel nach Kritik verärgert

Tuchel reagierte verärgert. Er fühle sich "in meiner Trainerehre verletzt", sagte er am Samstag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Eintracht Frankfurt (2:1), die Aussagen von Hoeneß seien "absolut haltlos".