Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen gelingt perfekte Saison

Als Meister hatte Bayer schon Mitte April festgestanden. Mit 90 Punkten verpasste Leverkusen den historischen Punkterekord des FC Bayern aus der Saison 2012/13 aber um einen Zähler. In den Finals der Europa League am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo und im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern kann Leverkusen die Saison mit einem Triple krönen.