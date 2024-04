1:1 in Dortmund: Last-Minute-Leverkusen rettet Remis

Bayer Leverkusen hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist nun seit 45 Pflichtspielen ungeschlagen. Dank des Kopfballtreffers von Josip Stanisic in der 7. Minute der Nachspielzeit sicherte sich der neue deutsche Fußball-Meister im Topspiel des 30. Spieltags am Sonntag bei Borussia Dortmund noch ein 1:1 (0:0). Es war in dieser Saison das bereits 14. Bayer-Tor in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Niclas Füllkrug (81.) die Schwarz-Gelben in Führung geschossen.