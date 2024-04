Dortmunds Marcel Sabitzer: Wertvoll wie nie für den BVB

Ehre, wem Ehre gebührt - auch wenn es im Falle von Marcel Sabitzer erst auf Umwegen geschieht: Julian Brandt war von den Delegierten der UEFA zum "Man of the Match" der Champions-League-Partie zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid gekürt worden, doch mit dieser Trophäe vermochte der 27-Jährige nicht so viel anzufangen.