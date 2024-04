Bundesliga Frauen: Wer wird Meister und wer steigt ab?

Bayern mit beeindruckender Bilanz

Kampfansage aus München, Ausverkauf in Wolfsburg

Die besonnene Arbeit des Norwegers Alexander Straus überträgt sich auf das Team, das nur in der Champions League gepatzt hat. Sollten die Bayern im Pokalfinale auch den zehnten Triumph des VfL Wolfsburg in Köln (9. Mai) verhindern, wäre die Wachablösung perfekt.

Mit drei Toren in sieben Minuten hat der VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga in Freiburg frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt. Am Ende siegte der Verfolger mit 4:1.

13.04.2024 | 6:03 min