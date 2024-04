Ersatzkapitänin Gwinn: Fußballerin, nicht Influencerin

Natürlich bleiben die sozialen Medien eine wichtige Plattform, damit die deutschen Fußballerinnen in der Öffentlichkeit gut rüberkommen. Die 413.000 Follower allein bei Instagram konnten am Montag in einer Bilderserie nachempfinden, wie vergnügt der DFB-Tross am Montag von Linz nach Maastricht geflogen ist.