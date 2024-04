EM-Qualifikation: DFB-Frauen drehen Spiel in Österreich

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl gewann am Freitagabend in Österreich nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (1:2).

DFB-Frauen drehen Spiel in Österreich

Zwei Tore von Klara Bühl (Mitte) brachten die DFB-Frauen in Linz gegen Österreich zurück ins Spiel. Quelle: imago

Mit einem Sieg gegen Österreich sind die deutschen Fußballerinnen in die EM-Qualifikation gestartet. Das Nationalteam von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch legte beim 3:2 (1:2) am Freitagabend in Linz aber eine miserable erste Halbzeit hin.

Eileen Campbell vom SC Freiburg brachte die Gastgeberinnen mit einem Doppelpack (9. und 16. Minute) mit 2:0 in Führung. Die Münchnerin Klara Bühl traf dann ebenfalls zweimal (39./49.) für die Vize-Europameisterinnen, ehe Kapitänin Giulia Gwinn mit einem umstrittenen Foulelfmeter (63.) den Sieg perfekt machte.

DFB-Frauen zeigen erste Halbzeit zum Vergessen

Fünf Wochen nach dem für die Olympia-Teilnahme entscheidenden 2:0-Sieg in den Niederlanden zeigte die deutsche Auswahl eine ganz schwache Leistung im ersten Durchgang. Das Auftreten erinnerte gar an das WM-Debakel vom vergangenen Jahr in Australien.

Nach der Pause gingen die DFB-Frauen dann energischer zu Werke. Am Dienstag (18:10 Uhr/ZDF) geht es für die DFB-Frauen in Aachen gegen Island. Weiterer Gruppengegner auf dem Weg zur EM 2025 in der Schweiz ist Polen. Die beiden Ersten qualifizieren sich direkt.

Die Aufstellungen: Österreich: Österreich: Zinsberger – Schiechtl (65. Feiersinger), Georgieva, Kirchberger, Hanshaw - Degen, Höbinger, Purtscheller (80. Hickelsberger), S. Puntigam, Dunst – Campbell (81. Pinther)



Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Doorsoun (46. Schulze Solano), Linder - Nüsken, Oberdorf, Brand (86. Endemann), Lohmann (46. Freigang), Bühl - Schüller