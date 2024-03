DFB-Frauen: EM-Quali als Olympia-Casting

Hrubesch sieht Newcomerin Bibiane Schulze Solano als vielversprechende Option mit Blick auf die Abwehrsorgen im Fußball-Nationalteam. "Sie bringt alles mit: Sie hat eine gute Körpergröße, sie spielt körperbetont und hat ein gutes Passspiel - was jetzt nicht verwundert in Spanien", so Hrubesch am Tag nach seiner Nominierung des 23-köpfigen Kaders für die EM-Qualifikation.

Links, rechts, zentral: Schulze Solano variabel einsetzbar

"Wir haben sie dann beobachten lassen. Und sie ist eine Spielerin, die auch vor der Abwehr spielen kann und links oder rechts, aber vor allen Dingen zentral. Dazu kommt, dass sie ein Linksfuß ist", erklärte Hrubesch. Bei den Partien in Österreich (5. April, 20.30 Uhr/ARD) und gegen Island in Aachen (9. April, 18.10 Uhr/ZDF) muss er unter anderem auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten.

Bei einem Pflichtspieleinsatz in der EM-Qualifikation wäre die in Bad Soden am Taunus geborene Ex-Frankfurterin Schulze Solano für Deutschland festgespielt, dürfte also nicht mehr für Spanien eingeladen werden. Hrubesch ließ sich in dieser Causa noch nicht in die Karten schauen: "Ob wir festspielen lassen oder nicht, das werden wir dann sehen."