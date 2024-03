EM-Qualifikation: Schulze Solano erstmals im DFB-Aufgebot

Ohne die am Knie verletzte Kapitänin Alexandra Popp bestreiten die deutschen Fußballerinnen den Start in die EM-Qualifikation. Im Aufgebot von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch fehlt damit nach Abwehrchefin Marina Hegering (Muskelfaserriss) eine weitere wichtige Stammkraft vom VfL Wolfsburg, wenn es am 5. April (20:30 Uhr/ARD) in Linz gegen Österreich und vier Tage später in Aachen gegen Island (18:10 Uhr/ZDF) geht.