DFB-Frauen: Trainer Hrubesch präsentiert Überraschungsgast

Dass die 25-Jährige am Ostermontag in die Marktgemeinde in Oberösterreich reisen würde, um sich mit den DFB-Frauen auf die ersten EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich in Linz (Freitag, 20:30 Uhr/ARD) und gegen Island in Aachen (Dienstag 18:10 Uhr/ live im ZDF ) vorzubereiten, empfindet sie nach eigenem Bekunden als eine Ehre.