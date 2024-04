Fußball: DFB-Frauen suchen Konstanz

In Linz sind sie mächtig stolz, dass die frühere Industriestadt den Wandel der Zeit erfolgreich gemeistert hat. Ein Symbol dafür ist auch die modernste Fußball-Arena Österreichs, in der die deutschen Fußballerinnen beim Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Österreich (3:2) erstaunlich viel Mühe hatte, um die erste Pflichtaufgabe auf dem Weg zur EM-Endrunde 2025 in der Schweiz zu meistern.