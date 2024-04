EM-Quali der DFB-Frauen: Gwinn Kapitänin gegen Österreich

Giulia Gwinn vom FC Bayern München wird die deutschen Fußballerinnen gegen Österreich als Kapitänin anführen. Die 24-Jährige vertritt im EM-Qualifikationsspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz und am Dienstag in Aachen gegen Island die verletzte etatmäßige Spielführerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Das teilte eine DFB-Sprecherin am Donnerstag mit.