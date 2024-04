Champions League: Wirbel wegen Trikot-Vorfall nach BVB-Sieg

Ein Video geht in den sozialen Medien viral und zahlreiche Nutzer stürzen sich auf einen vermeintlichen Übeltäter. Was nach dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem BVB und Atlético Madrid in Dortmund passierte, ist zwar nicht neu, zeigt aber die Mechanismen der sozialen Medien - inklusive Verurteilung im Online-Schnellverfahren. Doch was ist nach dem Spiel genau passiert?