DFB-Pokal: Lichtblick für Kaiserslautern gegen Leverkusen?

Xabi Alonso will mit Bayer Leverkusen das Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft holen. Quelle: dpa

Seit Wochen suchen die Fans des 1. FC Kaiserslautern einen Hoffnungsschimmer, wie der Zweitligist im DFB-Pokal-Finale den übermächtig wirkenden Gegner aus Leverkusen irgendwie bezwingen könnte. Spekulationen über eine frühe Führung oder gar einem unglücklichen Platzverweis für Bayer in den Anfangsminuten wurden unter anderem in den Fan-Foren diskutiert.

Etwa 8.000 Fans fieberten beim Europa-League-Finale vor der großen Leinwand im Neulandpark in Leverkusen mit ihrer Mannschaft mit. Am Ende unterlag Leverkusen Atalanta Bergamo jedoch mit 0:3 und verpasste somit das mögliche Triple. 23.05.2024 | 1:22 min

Darf dieser Leverkusener Leistungseinbruch dem FCK als Mutmacher für eine Sensation in Berlin dienen? Was dafür und was dagegen spricht.

Wie reagiert Bayer auf Rückschlag gegen Bergamo?

Für Leverkusen war die Final-Niederlage von Dublin der erste echte Rückschlag in dieser Saison, bisher fehlt die Erfahrung, wie die Mannschaft mit eben diesen umgehen kann. "So eine Situation hatten wir noch nicht", gab Mittelfeld-Dirigent Granit Xhaka zu.

Innerhalb eines Spiels gelang es Bayer aber in beängstigender Regelmäßigkeit, Rückstände in den letzten Minuten noch in ein positives Ergebnis umzuwandeln. Doch im Hinterkopf des ein oder anderen Profis könnten zum anderen vielleicht auch Befürchtungen aufkommen, die Stimmung am Ende dieser einmaligen Saison ausgerechnet im Schlussspurt und vor der Feier am Sonntag in Leverkusen mit bis zu 80.000 erwarteten Fans zu verderben.

Jetzt müssen wir schauen, was diese Mannschaft wirklich für einen Charakter hat. Granit Xhaka, Spieler von Bayer Leverkusen

Robert Andrich und Xabi Alonso zum Phänomen der Leverkusener Last-Minute-Tore. 29.04.2024 | 2:01 min

Leverkusen will Trotz-Reaktion zeigen

So erhofft sich Kapitän Lukas Hradecky, dass der in der Bundesliga ungeschlagene Meister eine Trotz-Reaktion zeigt:

Uns allen ist klar, dass diese Saison etwas glücklicher beendet werden muss. Deshalb müssen wir dieses scheiß Gefühl verarbeiten und den Ärger am Samstag rauslassen. Lukas Hradecky, Torhüter von Bayer Leverkusen

Auch gegen Atalanta sei man Favorit gewesen. "Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht in die gleiche Falle morgen fallen, sondern von Anfang an Gas geben und das Spiel kontrollieren", so Hradecky. Sollte dies gelingen, könnte es für den FCK bei aller Hoffnung ein bitterer Abend werden.

Bayer Leverkusen holte sich die Meisterschale standesgemäß ab - mit einem Sieg gegen Augsburg. 20.05.2024 | 9:33 min

FCK-Trainer Funkel sieht keinen Vorteil durch Bayer-Niederlage

"Weder einen Vor- noch einen Nachteil", sieht FCK-Trainer Friedhelm Funkel in Bayers Niederlage gegen Bergamo. Er erwartet eine "megaschwere Aufgabe", wie er auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Pokalfinale erklärte.

Ich war noch nie mehr Außenseiter als in diesem Spiel. Friedhelm Funkel, FCK-Trainer

Die Favoritenrolle bedeute ihm jedoch nichts, erklärte Bayer-Trainer Xabi Alonso. In einem Finale sei die Ligazugehörigkeit zweitrangig. "Aber", schob er vielsagend hinterher, "vielleicht ist der Hunger nach Mittwoch noch ein bisschen größer".

Kaiserslautern-Fans wollen Olympiastadion in Hexenkessel verwandeln

So muss Kaiserslautern weiterhin auf eine absolute Ausnahmeleistung hoffen und darauf, die Leverkusener mit einem frühen Tor ins Grübeln zu bringen. Unterstützt werden die Pfälzer in der Stadt von geschätzt mehr als 50.000 eigenen Anhängern - von denen diejenigen, die ein Ticket ergattert haben, das Berliner Olympiastadion in einen teuflischen Hexenkessel verwandeln wollen.

Um Leverkusen am Ende doch noch einmal daran zu erinnern, wie viel die Werkself in diesem Spiel zu verlieren hat. Zeigt die Bayer-Elf den von Xhaka beschworenen Charakter, den sie über 51 von 52 Spielen der Saison an den Tag gelegt hat, dürfte die Sensation für Kaiserslautern aber schier unmöglich werden.

