Europa-League: Leverkusen scheitert nicht nur an Lookman

Es ist tatsächlich passiert: Bayer Leverkusen kann doch noch ein Fußballspiel verlieren. Die Deutlichkeit mit der Atalanta Bergamo im Europa-League-Finale den deutschen Meister in die Schranken wies , überrascht dann aber doch. Die Niederlage war weder unglücklich noch unverdient.

Und das lag nicht nur an dem Ex-Leipziger Ademola Lookman, der nun in Diensten von Bergamo einen Sahnetag erwischte, die Bayer-Hintermannschaft ein ums andere Mal vor unlösbare Probleme stellte und bei der 3:0-Niederlage alle drei Tore für Atalanta erzielte. Die Gründe sind vielschichtiger.

Mit Finale und Atalanta überfordert

War der Glaube an sich und die eigene Stärke in der bisherigen Saison der Garant für die Klasse der Bayer-Elf, wirkte es in Dublin, als sei sich Leverkusen zu sicher gewesen ob der eigenen Unbesiegbarkeit.