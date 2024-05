Friedhelm Funkel: Rampenlicht statt Rente

Seit Februar arbeitet dieser rastlose Tausendsassa wieder für einen seiner vielen Herzensvereine, diesmal für den 1. FC Kaiserslautern . Nach einiger Mühe ist der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga unter Dach und Fach, nun will die ganze Pfalz das Pokalfinale gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen (Samstag, 20 Uhr) genießen. Der Zweitligist bringt einen Trainer mit, in dem sich mehr als drei Jahrzehnte deutsche Pokalgeschichte vereinen.