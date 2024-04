DFB-Pokal: Leverkusen lässt Düsseldorf keine Chance

Der nächste Schritt zum Triple: Bayer Leverkusen hat sich im Halbfinale des DFB-Pokals keine Blöße gegeben und Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 4:0 (3:0) besiegt. Der Bundesliga-Tabellenführer war in der mit rund 30.000 Zuschauern ausverkauften heimischen Arena klar überlegen und ließ keine Spannung aufkommen. Jeremie Frimpong (7. Minute), Amine Adli (20.) und Florian Wirtz (35./60., Handelfmeter) erzielten die Tore.

Damit folgt die Werkself dem 1. FC Kaiserslautern ins Endspiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion. Der FCK hatte sich am Dienstag mit 2:0 (0:0) beim Drittligaklub 1. FC Saarbrücken durchgesetzt.

Leverkusen zu stark für Düsseldorf

Schönes Ostergeschenk von Xabi Alonso an Bayer Leverkusen: Der Spanier verkündet, dass er auch nächste Saison Trainer des Fußball-Bundesligisten sein wird.

Neben der Aufstellung stimmte auch die Einstellung: Bayer übernahm von Beginn an das Kommando und schnürte die Düsseldorfer bis auf seltene, kurze Ausnahmen in deren Hälfte ein. Es war kein seltenes Bild, alle Spieler bis auf Kovar in der Düsseldorfer Feldhälfte zu sehen.