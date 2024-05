"Bolzplatz"-Folge: 1. FC Kaiserslautern, Klub der Extreme

Der "Bolzplatz" über die Chaos-Saison des Traditionsvereins 1. FC Kaiserslautern und was der Gang in die 3. Liga für Klub und Kader bedeuten würde.

Neu ist es nicht, dass unterklassige Klubs wie der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokals stehen. Acht Zweit- und drei Drittligisten schafften dies bislang, Hannover 96 holte 1992 als Zweitligist sogar den Pott. Das Besondere an der Lage der "Roten Teufel" aber ist: Sie stecken gleichzeitig im Abstiegskampf der 2. Liga. Möglicherweise müssen sie das Finale in Berlin gegen Leverkusen zwischen zwei Relegationsspielen austragen, im Extremfall sind sie dann bereit abgestiegen. Oder haben doppelten Grund zum Feiern.

Erinnerung an Saison 1990

"Das erinnert mich ein bisschen an die Saison vor unserem ersten Pokalsieg 1990", sagt Stefan Kuntz, ehemaliger Spieler und Vorstandsvorsitzende sowie Klub-Ikone, in der aktuellen Folge Bolzplatz . "Da waren wir in Abstiegsnot, haben uns zum Schluss gerettet und als I-Tüpfelchen kam dann der Pokalsieg."

Kaum ein anderer Klub verkörpert die Höhen und Tiefen des Fußballs so stark wie der 1. FC Kaiserslautern: Vom Kern der Weltmeistermannschaft 1954 und späteren Leuchtfeuer der Bundesliga bis zum Absturz in die Drittklassigkeit 2018 und dem Insolvenzverfahren 2020.

Als Aufsteiger zur Meisterschaft

Rückfall in alte Muster

In dieser Saison erleben die Fans diese Hoch-Tief-Gefühlslage oft während eines einzigen Spiels. "Wenn das Spiel nach 45 Minuten vorbei wäre, könnten sie vielleicht sogar aufsteigen", sagt Bolzplatz-Moderator Manu Thiele. Doch immer wieder brach der FCK in dieser Saison in der zweiten Halbzeit ein. "Die Hälfte Ihrer Punkte geben sie da noch aus der Hand und so sind sie überhaupt erst unten reingerutscht."