EL-Halbfinale: Warum Leverkusen gegen Tricks gewappnet ist

Mit Aufholjagden im Fußball kennt sich Xabi Alonso bestens aus, an einer der spektakulärsten war er vor 19 Jahren schließlich selbst beteiligt. Schauplatz am 25. Mai 2005 war das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul, im Finale der Champions League standen sich die AC Mailand und Liverpool gegenüber.

CL-Finale 2005: Liverpools sagenhafter Zwischenspurt

Die Tür zum Finale ist offen: Mit 2:0 gewinnt Bayer Leverkusen in der Europa League das Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom.

2:0 in Europa League bei AS Rom

Roms Zeitschinderei sorgt für Ärger

Für das neueste Comeback auf internationaler Bühne aktuell in Frage käme die AS Rom. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League in Leverkusen müssen die Italiener ein 0:2 aus der ersten Partie wettmachen - und zudem das Wissen um die ab der 30. Minute beeindruckende Dominanz des Gegners im ersten Duell überwinden.

Meister Bayer Leverkusen könnte in dieser Bundesliga-Saison unbesiegt in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen. Europaweit hat die Werkself bereits einige namhafte Vorbilder.

Darin inklusive: Der Lerneffekt, den Alonsos Ensemble aus den Halbfinals gegen die Römer im vergangenen Mai erzielt hat. Ein großes Ärgernis war dabei vor allem die extreme Zeitschinderei der Italiener, die so ihren 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel beim torlosen Remis in der BayArena über die Runden schaukelten

Leverkusener Reife und Klarheit

"Natürlich haben wir nicht vergessen, was wir hier im letzten Jahr in unserem Stadion erlebt haben. Diese Energie müssen wir jetzt für uns nutzen", betont Alonso, warnt jedoch zugleich:

Erschlichene Fouls und Provokationen

Man habe schon gemerkt, dass die Roma versucht habe, sich einige Fouls "sozusagen zu erschleichen", merkte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes etwas spitz an. Während Mittelfeldkraft Robert Andrich lässig feststellte: "Wir haben die Provokationen gut in Energie umgemünzt und sind nicht dumm geworden."

Gegen all die Tricks und irren Wendungen, die der Fußball immer mal wieder zu bieten hat, sind die Rheinländer mittlerweile also bestens gewappnet. Da stört es auch nicht, wenn Bank-Chef Alonso wie am vergangenen Sonntag in Frankfurt wegen einer Gelb-Sperre auf der Tribüne sitzt.