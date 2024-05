Jürgen Klopp: Das letzte Spiel als Liverpool-Trainer

Eine Ära endet: Jürgen Klopp hat als Liverpool-Trainer bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Abschied ist emotional. Quelle: Action Images via Reuters

Andächtig und mit feuchten Augen schritt Jürgen Klopp am Montag über den Rasen des Villa Parks in Birmingham in Richtung Gästeblock.

Nach dem irren 3:3 bei Aston Villa winkte er in Richtung der Liverpool-Fans, verteilte Luftküsse, verneigte sich, legte die Hand aufs Herz. In diesem Augenblick wusste er: Es war das letzte Mal, dass er sich bei einem Auswärtsspiel für die Unterstützung bedanken konnte.

Ich schätze das sehr. Ich kann und konnte es noch nicht richtig in Worte fassen, weil ich mich ein bisschen schützen muss - die Emotionen werden rauskommen. Jürgen Klopp

Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ihn am heutigen Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) in seinem letzten Heimspiel als Liverpool-Trainer gegen die Wolverhampton Wanderers erwarten wird.

Er begann als "the normal one" und führte dann den FC Liverpool zurück zu internationaler Größe. Am Sonntag endet für Jürgen Klopp das Kapitel als Trainer der "Reds". 17.05.2024 | 1:36 min

Ticketpreise im fünfstelligen Bereich

Sportlich ist das Spiel wertlos. Egal, wie es ausgeht, Liverpool bleibt Dritter, die Wolves im Tabellen-Niemandsland. Und trotzdem wird es eines der emotionalsten, das Anfield je erlebt hat.

Kurz nach Bekanntwerden seines Abgangs schossen die Ticketpreise für Klopps 491. Spiel als Coach der "Reds" in den fünfstelligen Pfund-Bereich.

Fans dichteten Klopp eigenen Song

Auch wenn seine neunte und letzte Saison "nur" mit dem Triumph im Ligapokal endet, seine Ära geht als eine der außergewöhnlichsten in Liverpools Geschichte ein.

Nicht nur wegen der Titel, die Klopp den Fans versprach - und lieferte. Meisterschaft, Champions League, FA Cup und einige mehr. Dafür widmeten sie ihn einen eigenen Song ("I’m so glad that Jürgen is a Red").

Im Sommer endet die Zeit von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Was wird bleiben vom beliebten deutschen Trainer? Conan Furlong geht auf Spurensuche, trifft Weggefährten und Fans. 10.05.2024 | 22:19 min

"Klopp hat die Mentalität in der Stadt verändert"

Ex-Liverpool-Profi Dietmar Hamann sagt: "Das hätten sie sich in Liverpool nicht träumen lassen, auf welche Reise Klopp sie mitnimmt. Er hat die Mentalität in der Stadt verändert." Klopp werde "verehrt, geliebt, gehuldigt", so Hamann.

Ob Mainz Dortmund oder Liverpool - bei allen Stationen Klopps fällt auf: Er schaffte es, nicht nur eine Mannschaft hinter sich zu versammeln, die für ihn durchs Feuer geht. Er vereinnahmte jeweils den gesamten Verein, die ganze Stadt.

Viele Spieler unter Klopp auf ihrem Höhepunkt

Er kreierte ein allumspannendes Gemeinschaftsgefühl, das Kräfte freisetzt, die mancher Spieler gar nicht zu haben glaubte.

Viele von ihnen waren oder wurden nie mehr so gut wie unter Klopp. Man denke an Sahin, Schmelzer oder Götze beim BVB, an Coutinho, Salah oder Can in Liverpool, um nur einige zu nennen.

Neues Personal, flexibles Spielsystem und ein Ausnahmecoach: Der FC Liverpool spielt unter Trainer Jürgen Klopp im Jahr nach der Krisensaison wieder ganz oben mit. 25.01.2024 | 14:38 min

Schwierigstes Erbe im Welt-Fußball

Doch darin liegt auch ein Problem - für die Zeit danach. Denn all das wird nun nicht mehr da sein. Dass der Niederländer Arne Slot von Feyenoord Rotterdam auf Klopp folgt, gilt nur noch als Formsache.

"Es ist noch nicht kommuniziert worden, aber keine Sorge, es wird zweifellos bald geschehen", verkündete Slot zuletzt selbst. Der 45-Jährige tritt das wohl schwierigste Trainer-Erbe im Weltfußball an.

Das BVB-Schicksal droht

In Liverpool denkt man mit Sorge an den BVB. Dortmund erwischte Klopps Abschiedsankündigung 2015 ähnlich kalt wie im Frühjahr die "Reds". Bei der Borussia ist der Klopp-Blues bis heute nicht vollständig verflogen.

Alle Trainer, die nach ihm kamen, wurden mit ihm verglichen. Keiner schaffte es, die Menschen derart mitzunehmen, geschweige denn ähnliche Erfolge zu feiern. Seit nunmehr fast zehn Jahren.

Liverpools große Herausforderung

Vor dieser Herausforderung steht nun der FC Liverpool. Fans und Spieler müssen sich auf einen neuen Trainer einlassen, nachdem sie sich Klopp über Jahre bedingungslos verschrieben hatten.

Der hat die Anhänger von Zweiflern zu Gläubigen gemacht, wie er es zu Amtsbeginn einmal formulierte. Er bescherte ihnen die beste Zeit. Dafür werden sie ihn noch ein letztes Mal feiern. So laut und tränenreich wie noch nie.