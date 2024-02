Ligapokal: Klopp gewinnt ersten Titel der Saison

Es geht mir gut, aber die Energie geht mir aus. Es ist der richtige Zeitpunkt für mich und den Klub." Ausschnite aus Jürgen Klopps Aussagen im englischen Originalton. Quelle: Liverpool FC. 26.01.2024 | 2:43 min

Liverpool in drei weiteren Wettbewerben im Rennen

Klopp und Liverpool können in dieser Saison noch die englische Fußball-Meisterschaft, den FA Cup und die Europa League gewinnen. Im Sommer wird der 56-Jährige seinen Klub nach dann nach neun Spielzeiten verlassen . Liverpool gewann den Liga-Pokal in seiner Amtszeit bereits 2022 - ebenfalls im Finale gegen Chelsea.

Neues Personal, flexibles Spielsystem und ein Ausnahmecoach: Der FC Liverpool spielt unter Trainer Jürgen Klopp im Jahr nach der Krisensaison wieder ganz oben mit. 25.01.2024 | 14:38 min

Finale mit Tempo und vielen Chancen

Erst als die Reds durch einen Treffer von Raheem Sterling vermeintlich in Rückstand gerieten, kam er zum Einsatz - Vorlagengeber Nicolas Jackson stand im Abseits (33.) und so blieb es beim 0:0. Eine kleine Rangelei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte klar, an Leidenschaft mangelte es nicht.